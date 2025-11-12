В России гречневая крупа за пять дней подорожала на 0,3%

С 6 по 10 ноября в России отмечено замедление темпов роста цен на основные продукты питания, сообщает Росстат. За этот период гречневая крупа подорожала на 0,3%, что меньше, чем в предыдущий период с 28 октября по 5 ноября, когда рост цен на гречку составлял 0,4%. Куриные яйца за пять дней подорожали на 0,4%, тогда как ранее их цена увеличилась на 0,7%.

В то же время цены на маргарин выросли на 0,4%, а полукопченые и варено-копченые колбасы подорожали на 0,3%. Мясо кур, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, пшеничная мука, вермишель и черный чай подорожали в среднем на 0,2%. Говядина, свинина, баранина, мороженая рыба, творог, подсолнечное масло, пшеничный и ржаной хлеб, а также соль подорожали на 0,1%.

Наблюдается снижение цен на некоторые продукты. Так, сахар-песок подешевел на 0,4%, сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшено и рис — на 0,2%, а сыры, сметана и водка стали дешевле на 0,1%.

Кроме того, с 6 по 10 ноября цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,7%. Так, огурцы подорожали на 6,1%, помидоры — на 2,8%, лук репчатый — на 1%, свекла столовая — на 0,7%, белокочанная капуста и бананы — на 0,6%, картофель и яблоки — на 0,5%.