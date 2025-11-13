Переменчивая власть

Депутаты петербургского парламента вчера, 12 ноября, одобрили в первом чтении законопроект об организации местного самоуправления. В документе, который продиктован принятием федерального закона, говорится об изменении численности депутатов и некоторых их обязанностей. Кроме того, теперь губернатор сможет назначать врио главы муниципальных образований (МО), если совет не избрал председателя из своего состава. Инициативу одобрили почти единогласно, однако вопросы у депутатов к некоторым статьям все-таки возникли.

Представлять обновленный петербургский закон «Об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» на трибуну парламента вышел один из его авторов Всеволод Беликов («Единая Россия»). Парламентарий заявил, что документ получился «очень сбалансированным»: в нем сохранены «существующие модели системы и внутренних регламентов взаимодействия органов государственного власти с органами самоуправления», а также максимально сохранены полномочия муниципальных депутатов. Согласно новому закону, они теперь будут решать вопросы «непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения».

Законопроект, как ранее отмечали мундепы, не меняет их полномочия радикально. На плечах муниципалов также останутся составление и рассмотрение проекта бюджета, его принятие и исполнение, организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, благоустройство территории МО. Однако список полномочий все-таки сокращается.

При этом новый закон усиливает роль губернатора в местной власти. Так, если муниципальный совет не избрал главу из своего состава или глава был досрочно отстранен, то глава региональной исполнительной власти в течение десяти дней может сам назначить на этот пост временно исполняющего обязанности. При этом в тексте не говорится, что новый руководитель должен быть из числа мундепов.

На это обратила внимание руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Марина Шишкина. «Статус врио фактически бесконечен, может продолжаться весь срок существования МО. Если это так, то, на ваш взгляд, не нарушает ли это принцип народовластия?»— отметила она. Всеволод Беликов в ответ заявил лишь, что врио будет находится на должности, пока депутаты не изберут нового главу.

После принятия закона численность совета будет зависеть от населения МО: менее 20 тыс. человек — 10 депутатов, от 20 до 100 тыс.— 15, от 100 до 150 тыс.— 20, более 150 тыс.— 25.

Депутат от фракции КПРФ Алексей Зинчук поинтересовался, не планируется ли в связи с этим изменением, а также с учетом нарушений на прошлогодних выборах (о каких конкретно нарушениях идет речь Алексей Зинчук не уточнил.— «Ъ Северо-Запад»), распустить действующие муниципалитеты и провести перевыборы. Господин Беликов назвал такие размышления «фантастикой» и заявил, что «никаких предпосылок к этому нет». По новому закону будет сформирован только следующий созыв: ближайшие выборы пройдут в 2029 году.

Депутат Ольга Штанникова («Яблоко»), выступая перед коллегами, заметила, что такой алгоритм «создает неравные условия для представительства жителей разных муниципалитетов». «В муниципальных советах Комендантского аэродрома, где проживает более 95 тыс. человек, и Сенного округа, где жителей почти в пять раз меньше, будет равное количество депутатов — 15. Уменьшение представленности граждан — это ограничение возможности петербуржцев донести до власти свои проблемы, участвовать в управлении муниципальным образованием»,— заметила госпожа Штанникова.

По мнению партии «Яблоко», федеральный закон, принятый в марте этого года, «фактически лишил местное самоуправление самостоятельности». Петербургский закон, по словам фракции, также не добавляет дополнительных полномочий муниципалам, а наоборот, ограничивает их.

С «частными замечаниями» к законопроекту выступил Михаил Амосов (СРЗП). По его мнению, документ не отвечает на главные вопросы о развитии местного самоуправления в Петербурге. «Значительная часть властных полномочий на местах осуществляется не органами местного самоуправления, а районными администрациями. Формально это часть правительства, они владеют ситуацией и принимают значимые решение под контролем правительства города. Меня давно беспокоит проблема, что главы районных администраций не имеют контроля со стороны депутатского корпуса. Мне кажется, что тот федеральный закон позволял бы нам создать правильную систему, когда глава района назначается губернатором, но существует небольшой компактный муниципальный совет, который контролирует его и участвует в обсуждении важных для жителей вопросов»,— предложил господин Амосов.

За принятие законопроекта проголосовали 42 депутата, против — только двое депутатов «Яблока».

Федеральный закон о муниципальной реформе вступил в силу 19 июня. Тема организации местной власти вызвала активные споры. Спорили в первую очередь о двухуровневой и одноуровневой моделях МСУ. Первый вариант закона подразумевал полный переход на одноуровневую модель местной власти, при которой упраздняются городские и сельские поселения. Они лишаются статуса муниципалитетов и становятся «структурными подразделениями» муниципальных округов.

Некоторые регионы, например, Красноярский край, перешли на новую модель. Такой шаг спровоцировал протесты местных жителей. В Красноярском крае недовольные раскритиковали губернатора Михаила Котюкова, записали несколько видеообращений к президенту и поставили более 100 тыс. дизлайков главе региона в Telegram.

Ко второму чтению, по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина, в ФЗ была внесена поправка, позволяющая регионам самостоятельно определять модель МСУ на своей территории. В 9-й статье нового закона говорится, что российские регионы, «имеющие социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности» могут сохранить систему, которая уже есть. При этом критерии таких особенностей в документе не прописаны. Таким правом воспользовались, например, Саратовская и Воронежская области, республики Саха (Якутия) и Татарстан.

Надежда Ярмула