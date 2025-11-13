В Черноземье 14 ноября без заморозков, от +3°С до +8°С

В пятницу, 14 ноября, во всех регионах Черноземья будет облачно, без осадков и низких температур. Ожидается от +3°С ночью до +8°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде будет ясно. Температура ночью составит +2°C. Днем — +7°C.

В Воронеже синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью — +3°C. Днем — +8°C.

В Курске и Липецке будет преимущественно пасмурно. Температура в течение суток будет варьироваться от +3°C до +7°C.

В Орле ожидается переменная облачность. Ночью — +3°C. Днем — +7C.

В Тамбове также прогнозируется облачность. В темное время суток — +3C. Днем — +9°C.

Анна Швечикова