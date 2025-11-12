Нападающий «Локомотива» Александр Радулов травмирован

Форвард ярославского ХК «Локомотив» Александр Радулов из-за травмы пропускает матч со столичным «Спартаком». Об этом наставник Боб Хартли сообщил в ходе предматчевого интервью.

Фото: ХК «Локомотив»

Нападающий участвовал утром в раскатке и понял, что не сможет выйти на игру 12 ноября. По словам главного тренера, Радулов пропустит несколько дней.

В настоящее время на сайте КХЛ в списке травмированных «Локомотива» значатся трое: нападающие Александр Волков и Рихард Паник, а также защитник Андрей Сергеев.

Алла Чижова