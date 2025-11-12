Находки взрываются в руках

СМИ сообщили о новых закладках опасных подарочных купюр. Якобы свернутые десятирублевые банкноты увидели у остановки на Нижегородской улице, в жилом доме в Митино, а также на Петровско-Разумовском проезде. Накануне самодельная мина разорвала кисть красногорскому школьнику. Бомбу замаскировали под подарок и оставили на детской площадке. К упаковке преступники прикрепили приманку — купюру номиналом в 10 руб.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщило «РИА Новости», пострадавший от взрыва ребенок потерял четыре пальца. Врачи оперировали его шесть часов. Как предотвратить подобные инциденты? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с бывшим сотрудником МВД Андреем Мишоновым: «Как правило, правоохранительные органы мобилизуют свои силы на обнаружение и предотвращение подобных случаев в результате специальных операций. На любых видах транспорта могут использоваться спецсредства для обнаружения взрывоопасных веществ, поскольку они оставляют на одежде и теле следы и могут легко обнаруживаться. Во время международных авиаперелетов, особенно в Китае, в аэропорту делают мазки с одежды для моментального обнаружения признаков взрывчатых веществ. Пора бы и нам уже перенять такой опыт.

Кроме того, проводится контроль за теми, у кого в доступе есть какие-то взрывчатые вещества, были ли хищения с каких-нибудь заводов, из военных частей, ведется наблюдение за перемещением веществ через границу из соседних стран. Самая незащищенная категория — это дети. С ними нужно проводить профилактику в детских садах, школах, внутри семьи, в детских радио и телевизионных передачах. Об этом случае стало известно в масштабах страны благодаря средствам массовой информации, и все, конечно же, будут внимательнее. Бдительность немножко засыпает на какое-то время, пока гром не грянет».

При этом преступников уже могли определить, говорит бывший старший следователь Павел Зайцев: «Если обнаружено взрывное устройство, с помощью видеокамер определяется точная дата, время до секунды, когда преступник был в этом месте. Сотовой компании сообщают, что в этом месте был номер телефона такой-то или несколько номеров, запрашивают информацию о лице, которое пользуется этим телефоном, и отслеживают по фейсконтролю. В первые дни правоохранители могут не говорить о том, что преступник известен, чтобы он не пустился в бега. А если он уже побежал, тогда будут объявлять, что он известен, общественности.

Если будет информация, что это не единичный случай, а целенаправленная акция, то службы безопасности будут переходить в повышенный режим готовности».

Представители школьной администрации уже начали рассылать предупреждения в родительские чаты, сообщает ТАСС. Взрослых просят обсудить с детьми, насколько опасно трогать бесхозные вещи на улице. Подобный разговор должны провести преподаватели.

