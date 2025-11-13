КС просят оплатить проезд

Конституционный суд (КС) РФ принял к производству любопытную жалобу жителя Таганрога. Автовладелец оставил свой Mercedes-Benz на автомойке, а на его машине решил покататься сотрудник, который разбил машину в ночной погоне с полицией. Мойщика осудили, но взыскать причиненный ущерб в 2 млн руб. с его работодателя не удалось. Суды сочли, что подавать гражданский иск следует не к владельцу мойки, а к «гонщику», тем более что у того нет договора о трудоустройстве. Владелец Mercedes-Benz считает, что его лишили права на возмещение ущерба, прося признать ряд статей УПК, ГК и Трудового кодекса РФ неконституционными. Впрочем, эксперты сомневаются, что КС вынесет такое решение.

“Ъ” ознакомился с текстом жалобы в КС, поданной жителем Таганрога Романом Клименко. Владелец белого Mercedes-Benz S350 господин Клименко часто пользовался услугами местной автомойки «Душевная», оставляя в ней машину с ключами, зачастую на несколько дней. В июле 2023 года этим воспользовался сотрудник «Душевной». Взяв Mercedes-Benz покататься, он устроил ночную погоню с полицией по городу, врезался в ограждение и был задержан. Ущерб машине следствие оценило в 762 тыс. руб., а действия мойщика квалифицировало по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели угона). Впоследствии «гонщик» получил один год восемь месяцев колонии-поселения.

Роман Клименко заказал свою экспертизу, оценив ущерб в 2 млн руб., и безрезультатно просил следователей квалифицировать действия «гонщика» по ч. 3 ст. 166 УК РФ (предусматривает до десяти лет лишения свободы в связи с «особо крупным ущербом»). Ущерб житель Таганрога пытался взыскать и с владельца «Душевной», индивидуального предпринимателя.

Но в июле 2024 года Таганрогский горсуд Ростовской области отказался признать того гражданским ответчиком по делу. Аналогичное решение приняли Ростовский областной суд, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции и Верховный суд РФ. Их позиция сводилась к тому, что господин Клименко выбрал ненадлежащего ответчика и ущерб следует взыскивать с осужденного сотрудника мойки. В материалах дела упоминается, что у последнего не было трудового договора с хозяином «Душевной». Роман Клименко обратился в КС.

В жалобе в высшую инстанцию он ссылается на ч. 1 ст. 54 УПК РФ (в ней говорится о возможности привлечения гражданскими ответчиками лиц, несущих ответственность за ущерб от преступления) и ст. 16 Трудового кодекса РФ (о возникновении трудовых отношений работодателя и работника с момента допуска последнего к работе). В материалах есть отсылка и к ч. 1 и 2 ст. 1068 Гражданского кодекса РФ (о том, что юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей) и информация, что у осужденного мойщика нет имущества, что исключает исполнение судебного акта о взыскании с него суммы ущерба.

Господин Клименко также ссылается на аналогичное разбирательство в Тульском областном суде в 2017 году: сотрудник автомойки в Туле угнал и разбил Mazda CX5 клиента и был осужден по той же ч. 1 ст. 166 УК РФ. Но суд признал владельца автомойки гражданским ответчиком в этом разбирательстве. Роман Клименко считает нарушенными свои права по ст. 19 и 52 Конституции РФ (о праве на равенство перед законом и обеспечении государством доступа к правосудию). Он требует признать ч. 1 ст. 54 УПК, ст. 16 Трудового кодекса РФ и ч. 1 и 2 ст. 1068 ГК РФ неконституционными как препятствующими возмещению ущерба от преступлений.

Установление факта правоотношений в отсутствие трудового договора «разработано в правоприменительной практике», и следующее из него применение ст. 1068 ГК РФ является логичным в ситуациях, когда ставится вопрос о возмещении ущерба, полагает старший юрист Criminal Defense Firm Екатерина Харченко.

Если сотрудник трудится неофициально, без договора, по ст. 16 Трудового кодекса РФ «отношения все равно считаются возникшими с момента фактического допуска к работе», но этот факт должен быть подтвержден расписками, графиками смен, показаниями свидетелей и прочими доказательствами, поясняет управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. Сама по себе ссылка на Трудовой и Гражданский кодексы не делает владельца мойки ответчиком, так как нужно доказать, что его работник действовал «при исполнении обязанностей», а не использовал автомобиль в личных целях, что суды как раз и не установили, добавляет господин Гавришев. «В данной ситуации работник действовал в личных целях — покататься, что выходит за рамки трудовой функции. Отсутствие договора и прямой связи с работой исключает ответственность ИП»,— полагает управляющий партнер Advolaw Антон Пуляев.

Размер ущерба для целей уголовной квалификации устанавливается на основании следственной экспертизы и следствие не обязано принимать расчеты владельца автомобиля, разъясняет старший юрист юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Максим Качнов. Суды правомерно исходили из отсутствия трудовых отношений и служебной связи между работником и владельцем автомойки, полагает господин Пуляев. В этой связи он ожидает «отказного» решения КС «с указанием на необходимость единообразной практики защиты потерпевших в подобных ситуациях».

Александр Воронов