ФНС подсела в такси

Налоговая усилила проверки таксопарков. Цель инспекторов — выявить подмену трудовых отношений гражданско-правовыми либо случаи, когда водитель, не будучи ни самозанятым, ни ИП, не имеет и трудового договора, сообщает Forbes. Владельцы автопарков начали получать доначисление НДФЛ, страховых взносов, штрафов и пени якобы за неоформленных работников.

Участились случаи, когда сотрудники сами подают в суд заявление о признании отношений трудовыми, а третьим лицом заявляют налоговый орган, рассказала партнер BGP Litigation Анна Иванова: «Сам законодатель предоставил такую возможность, саму форму взаимоотношений между какой-либо организацией и работником, у которого есть статус самозанятого. Есть огромное количество отраслей, которые не могут работать по-другому. Проблема заключается в том, что наше трудовое законодательство, в том виде, в котором оно есть, практически не меняется по своим основным параметрам, таким как рабочее время, время отдыха, еще со времен КЗоТа. Просто невозможно применять требования трудового законодательства в современных реалиях.

Важным, на мой взгляд, является не охота на ведьм, когда страшно работать с любым самозанятым, потому что он может в течение трех лет пойти, признать свои отношения трудовыми, и суд с удовольствием удовлетворяет такие иски, особенно когда третьим лицом участвует в суде налоговый орган. Проблема в том, что нужно смотреть на саму суть отношений. Если для человека это не единственный заработок, если он работает время от времени, как многие водители: сегодня есть возможность и желание, человек заявился в какой-то своей базе, отработал, завтра такого желания нет, — такие отношения трудовыми признаваться не должны».

Налоговые инспекторы уделяют особое внимание самозанятыми, у которых только один источник дохода. Они просят уточнить налоговые обязательства. Но зачислять в штат водителей не станет ни одна таксомоторная компания, отмечает гендиректор таксопарка «495» Андрей Капитан: «С момента вступлением в силу закона о такси в 2023 году произошло полное обеление сферы. Водитель может быть либо с самозанятым, либо сотрудником парка. Но ни один парк, имеющий во владении транспортные средства, сотрудника на баланс не возьмет, за счет как раз социальных и налоговых отчислений, которые составляют до 40% его заработка. Поэтому и была выработана схема работы именно с самозанятыми.

Лимит у самозанятых был более 2 млн руб. Водители, для которых перевозка — это профессиональная деятельность, могут открыть статус ИП. Если же водитель не может такой статус открыть по объективным причинам, может быть, у него задолженности есть, то такие люди пытаются найти лазейки. Лазейки рынок и предоставляет, это так называемые виртуальные парки, которые не владеют автомобилями взаправду, и с ними как раз сейчас основная борьба налоговых органов, как мне видится, и начинается».

Всего в России сейчас насчитывается около 1 млн такси. Их количество может сократиться на 20% из-за вступления в силу закона о локализации с 1 марта 2026 года, прогнозируют в Торгово-промышленной палате.

