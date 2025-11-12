СКА проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в гостевом матче чемпионата КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА потерпел поражение в гостях от уфимского «Салавата Юлаева». Игра, состоявшаяся на местной «Уфа-Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Фото: ХК СКА

В составе команды из столицы Башкирии отличились Дин Стюарт и Ильдан Газимов. Единственная шайба у красно-синих на счету американского нападающего Рокко Гримальди.

После сыгранного матча СКА с 26 набранными очками вновь откатился на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. У армейцев Петербурга прервалась серия из трех побед подряд.

Андрей Цедрик