Четверо сотрудников МЧС пострадали при ударе дрона-камикадзе в ДНР

В Донецкой народной республике четверо сотрудников МЧС России получили ранения в результате удара беспилотника-камикадзе ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Пожарные выехали в Горловку на вызов для ликвидации возгорания на полигоне твердых бытовых отходов. По дороге к месту происшествия они заметили в небе БПЛА-камикадзе и успели быстро покинуть автомобиль. У пожарной автоцистерны осколками дрона пробило крышу. В ведомстве подчеркнули, что беспилотник целенаправленно ударил по технике МЧС.

«Четверо сотрудников пожарно-спасательной части получили акубаротравму. Пострадавшие доставлены в больницу»,— сообщили в МЧС. Акубаротравма — повреждение организма, особенно ушей и головного мозга, вызванное воздействием взрывной волны, сочетающее акустическую и баротравму. Ее также называют контузией.