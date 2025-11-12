Ушаков: в отношениях с США нет паузы, контакты продолжаются

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что, по его мнению, о паузе в отношениях с США речи не идет. При этом он отметил, что революционных новостей в этом вопросе нет.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Ушаков

«Контакты есть, контакты проводятся на различных уровнях»,— сказал Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

После смены американской администрации США и Россия договорились работать над налаживанием двусторонних отношений, однако этот процесс приостановился еще летом. В октябре обсуждалась возможность второй встречи на уровне лидеров, но американская сторона отменила эти планы. Нынешние контакты Москвы и Вашингтона Юрий Ушаков называл ограниченными.

