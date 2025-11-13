У советских собственное прошлое

Россияне постепенно отходят от коллективистских представлений о самих себе, оставшихся с советской эпохи. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра ВЦИОМа, опубликованные 12 ноября. Хотя установки того времени по-прежнему доминируют в общественном восприятии российского народа, молодежь все больше тяготеет к «индивидуализму и самовыражению», отмечают социологи.

Наиболее значимым фактором, влияющим на самоопределение российского народа, остается советское прошлое. С тем, что «за 75 лет советской власти люди стали другими, чем в странах Запада, и этого уже не изменить», по данным ВЦИОМа, по-прежнему согласны 67% опрошенных россиян (против 76% в 2000 году). Впрочем, процент согласных явно коррелирует с возрастом, и среди молодых людей (до 24 лет) таковых всего 52%. Постсоветским поколениям, выросшим в эпоху глобализации, восприятие мира сквозь бинарную оппозицию «мы — они» скорее чуждо, подтверждают исследователи, чего не скажешь о гражданах, воспитанных за железным занавесом.

С годами стирается и восприятие россиянами себя как подчеркнуто коллективистского народа. С тем, что в России «привыкли делать все сообща, а потому не терпят тех, кто ставит себя выше коллектива», согласились более половины респондентов, однако в 2000-х таковых было три четверти (см. график). Также сократилось число тех, кто считает, что в нашей стране люди «привыкли относиться друг к другу по-свойски, не думая о выгоде» (65% против 70% в 2000 году).

Для многих россиян советские ценности коллективизма — «часть культурного кода», тогда как молодежь чаще выбирает «индивидуализм и самовыражение», комментирует эти цифры на сайте ВЦИОМа ведущий эксперт департамента политических исследований аналитического центра Мария Григорьева. «Но это не означает полного отторжения коллективизма»,— оговаривается она.

Доля тех, кто разделяет тезис о том, что россияне «привыкли довольствоваться самым малым и не гнаться за успехом и богатством», сократилась к 2025-му с 70% до 56%. Процент согласных с мнением о том, что «только русский человек может пожертвовать собой ради тех великих целей, которые он перед собой ставит», снизился с 78% до 66%. Наконец, сразу на 15 процентных пунктов снизилась доля граждан, считающих, что «русский человек не может обойтись без властных лидеров, сильной руки, которая бы направляла его действия». Зато представление о том, что «русские — довольно религиозный народ, сохранивший христианскую веру в ее изначальной чистоте», разделили 60% против 52% в 2000-м (см. график).

Выявленный тренд, по мнению социологов, может косвенно засвидетельствовать «рост гражданского самосознания» и «готовности брать на себя ответственность». «Возникает не замена одного набора ценностей другим, а гибрид, когда стремление к личной свободе соседствует с уважением к общему»,— резюмирует Мария Григорьева.

Григорий Лейба