Группа ФИНГО рассказала о передовых решениях

Группа ФИНГО рассказала о том, как отечественное газоочистное оборудование решает самые сложные задачи заказчиков. Этот вопрос подробно обсуждался на экспертной сессии «Экологические вызовы и технологические решения», организованной Фондом Сколково. Эксперты получили возможность рассмотреть наиболее актуальные задачи городов и промышленных предприятий в сфере экологии и сопоставить их с возможностями российских разработчиков, их технологической и научной базой, а также познакомиться с реализованными проектами и определить основные тенденции в развитии природоохранных технологий.

Фото: Пресс-служба Группа ФИНГО

«Мы с уверенностью можем утверждать, что готовы разработать технологическое решение для любой задачи, стоящей перед нашими заказчиками. Одно из ключевых направлений работы нашего исследовательского центра — совершенствование процессов очистки дымовых газов. Благодаря инновационным подходам нам удаётся предлагать решения, позволяющие сократить капитальные затраты заказчика на модернизацию систем газоочистки до30%. В нашем распоряжении — комплексное оборудование для электрической и механической очистки газов, а также широкий спектр периферийных устройств. По вопросу утилизации илового осадка, которая обсуждалась на сегодняшней встрече, мы также можем предложить оптимальное технологическое решение с использованием наших разработок»,— отметил Андрей Рыбин, директор по исследованиям и разработкам Группы ФИНГО.

Экспертная сессия «Экологические вызовы и технологические решения» прошла в рамках Баркемп 2025, уникальной площадки обмена идеями, нетворкинга и обсуждения самых актуальных тем, связанных с будущим технологий и развития общества, в рамках которой Сколково помогает компаниям выходить на заказчиков и внедрять собственные разработки.

Николай Булатов, директор направления энергоемких производств Центра развития промышленных технологий Фонда «Сколково» отметил, что Сколково системно занимается поиском инноваций, в которых заинтересованы индустриальные заказчики, для этого Фонд организует отраслевые и корпоративные программы.

ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС»