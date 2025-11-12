На пост главы Оренбурга претендуют два кандидата

В Оренбурге завершается прием заявок на пост главы города, которые принимаются до 13 ноября. Среди претендентов — исполняющий обязанности градоначальника Альберт Юмадилов, выдвинутый партией «Единая Россия».

Альберт Юмадилов родом из Стерлитамака и окончил МГУ. Он начал свою карьеру в системе городского управления Москвы, где занимал должности главы управы района Печатники и заместителя префекта Юго-Восточного административного округа. С 3 июля он исполняет обязанности руководителя Оренбурга по назначению губернатора Евгения Солнцева.

Партия «Новые люди» выдвинула своего кандидата — 30-летнего общественного деятеля и ученого Алексея Дрынова. Он работает в благотворительном фонде и пишет кандидатскую диссертацию.

Андрей Сазонов