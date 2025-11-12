Работодатели проявляют лояльность

Кадровый голод заставил компании брать людей на работу буквально не глядя. 70% рекрутеров признались, что они больше не обращают внимания на причину увольнения кандидата с предыдущего места. Еще четыре года назад такой лояльностью отличался каждый второй работодатель, следует из опроса SuperJob. Большая часть записей в трудовых книжках, как и прежде, — увольнение по собственному желанию. Но за этой формальностью может скрываться серьезное нарушение.

Просто работодатель не хочет обнародовать причины конфликта, говорит управляющий партнер рекрутингового агентства Cornerstone Владислав Быханов: «Больше 50% всех записей, может быть 70%, говорят о том, что кандидаты увольняются по собственному желанию, реже, что кандидаты уходят по соглашению сторон, и, наверное, только 5% всех расставаний происходят по какой-то статье.

Действительно, все стараются мирно договориться, мол, давайте не будем друг другу портить биографию, уволимся по собственному желанию либо по соглашению сторон.

Наверное, меньше 10% во всей стране случаев увольнения, если человек злоупотребляет графиком прихода на работу либо нарушаются правила трудовой дисциплины. Даже в ресторанном и гостиничном бизнесе, где жесткие критерии того, что нужно соблюдать: нельзя ничего брать чужого, напитки нельзя брать, которые остаются после банкета. Если причина и была в нарушении, как правило, пишут по собственному желанию и уходят. Это говорит о том, что у нас мягкое пока отношение к трудовому праву».

Среди всех причин увольнения на соглашение сторон приходится 13%, подсчитали исследователи. Это удобный способ расстаться для обеих сторон, говорит проректор по исследованиям и инновациям «СберУниверситета» Алексей Суханов: «Чаще всего неважно, по-плохому уходит руководитель или по-хорошему. Просто потому, что стороны приняли решение, что руководитель свою миссию в компании выполнил, компания перешла в другую, например, фазу своего развития, и нужен человек с другими компетенциями не потому, что этот кандидат плохой, а просто потому, что жизнь идет, и пути расходятся. Ничего в этом плохого нет.

И тогда с руководителем в знак признания его заслуг перед компанией расходятся по соглашению сторон, чтобы было основание для выплат. Точно так же делается и с некоторыми рядовыми сотрудниками. С учетом того, что все достаточно быстро меняется, зачастую компании понимают, что человек ни в чем не виноват. Просто либо была сделана ошибка при найме, где стороны недостаточно прозрачно проговорили собственные ожидания и планы, либо точно так же человек перестал быть актуальным для компании, и с ним заключается соглашение».

Под давлением затяжного дефицита кадров, рынок труда вынужден становиться гибче, отмечают рекрутеры. Работодатели готовы пересматривать стандарты и сокращать бюрократию, чтобы привлечь и удержать специалистов. В промышленности, например, не хватает 2 млн человек, заявили в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Заводам нужны как обычные рабочие и инженеры, так и управленцы. Многие компании соглашаются рассматривать работника не по профильному образованию, рассказала пресс-секретарь «МегаФона» Анна Воронина: «Мы гибко подходим к соответствию профессии в дипломе профилю вакансии. Сегодня появляются новые специальности, которым еще не учат в вузах. В таких условиях опыт и практические навыки зачастую важнее.

Мы готовы рассматривать кандидатов с нетипичным образовательным бэкграундом, если они демонстрируют экспертизу и потенциал для развития.

Мы придерживаемся культуры лидерства, поэтому руководитель принимает взвешенное решение по итогам интервью на основании hard и soft skills кандидата. Дополнительно, в зависимости от роли, используем тесты, кейсы и другие способы оценки. Кроме того, применяем технологии: искусственный интеллект помогает объективнее оценить и составить рейтинг кандидатов, опираясь на требования вакансии».

Множество людей выходит на рынок вакансий, оставшись без работы, за первую половину года в стране закрылись почти 150 тыс. организаций, в том числе и производственные площадки. Спад связан с высокой ключевой ставкой, которая не дает предприятиям развиваться, а также с неэффективным финансовым управлением, пояснили в РСПП.

Светлана Белова, Ангелина Зотина