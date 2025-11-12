В Ярославле нашли застройщика участка на улице Шавырина

В Ярославле аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) в Дзержинском районе на улице Шавырина признан несостоявшимся, договор планируют заключать с единственным участником — ООО «Специализированный застройщик «Клевер». Об этом сообщили в городском департаменте градостроительства.

Договор будет заключен, если компания в течение 30 дней даст письменное согласие. Компания с аналогичным названием строила в Ярославле жилой квартал «Клевер Парк» в районе пересечения Тутаевского шоссе и переулка Коммунаров.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что территория, ограниченная Тутаевским шоссе, улицей Урицкого и проездом Шавырина, составляет 18,4 тыс. кв. м., ее оценили в 27 млн руб. Там планируется строительство среднеэтажных и высотных домов до 18 этажей, а также крытой автостоянки. Ветхие дома будут снесены.

Алла Чижова