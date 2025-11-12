Sony показала игровой монитор PlayStation с зарядкой для геймпада

Компания Sony представила первый фирменный игровой монитор под брендом PlayStation во время трансляции State of Play Japan. Новинка оснащена 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением Quad HD (25601440 пикселей) и рассчитана на пользователей консолей PS5, PS5 Pro, а также ПК и Mac.

Игровой монитор поддерживает технологию Auto HDR Tone Mapping, которая автоматически настраивает параметры HDR при подключении к PlayStation, обеспечивая насыщенное и реалистичное изображение. Частота обновления составляет до 120 Гц при работе с консолями PlayStation и до 240 Гц при использовании с совместимыми ПК и Mac с поддержкой VRR (переменной частоты обновления).

Особенностью устройства стала встроенная выдвижная зарядная панель DualSense Charging Hook, позволяющая подвесить и зарядить беспроводной контроллер DualSense или DualSense Edge — этот аксессуар будет продаваться отдельно. Дизайн монитора выполнен в стиле PlayStation 5: фронтальная часть и подставка окрашены в черный цвет, задняя панель — в белый.

В число интерфейсов входят два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, два USB Type-A и один USB Type-C с поддержкой функции PlayStation Link для подключения наушников, колонок и других устройств экосистемы Sony. Монитор оснащен встроенными стереодинамиками, 3,5-мм аудиоразъемом и поддерживает крепление на стену по стандарту VESA.