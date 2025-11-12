В Госдуме предложили ограничить испытательный срок для условно осужденных

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова (КПРФ) внесла в нижнюю палату законопроект, ограничивающий длительность испытательного срока при условном осуждении. Согласно предложенной ею поправке к ст. 73 Уголовного кодекса (УК), этот срок не должен превышать срок лишения свободы, назначенный судом.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, поправка призвана устранить ситуацию, при которой испытательный срок при условном осуждении превышает сам срок назначенного наказания. Автор поправки ссылается на постановление пленума Верховного суда РФ от 22 декабря 2015 года, в котором указано, что испытательный срок не является наказанием. Если же он превышает срок условного наказания, то осужденный продолжает сталкиваться с ограничением своих прав, подчеркивает госпожа Глазкова.

Правительство и Верховный суд РФ законопроект не поддержали. В официальном отзыве Белого дома, в частности, говорится, что предлагаемое ограничение не позволит осужденным в полной мере доказать свое исправление, снизит их заинтересованность в возмещении ущерба потерпевшим и затруднит реализацию механизма продления испытательного срока при нарушениях. Верховный суд, в свою очередь, отметил, что новая редакция ст. 73 УК не устраняет установленные законом нижние и верхние пределы испытательного срока, что может породить правовую неопределенность.

Михаил Спиридонов