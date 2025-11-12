Думский комитет рекомендовал продлить особый порядок оборота оружия в новых регионах

Комитет Государственной думы (ГД) по безопасности рекомендовал к принятию в первом чтении закон о продлении на год переходного периода на получение документов, дающих право хранить оружие и патроны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Telegram-канале комитета.

На время переходного периода жителям присоединенных территорий разрешается использовать документы о праве на хранение оружия, которые им выдали еще органы внутренних дел Украины или госорганы народных республик.

Переходный период продляется законопроектом до 1 января 2027 года. До конца переходного периода оформление аналогичных российских документов осуществляется бесплатно.

Федеральный закон об особом порядке оборота оружия в новых регионах был подписан президентом России Владимиром Путиным 13 июня 2023 года. Его действие ограничивалось 1 января 2026 года.

Степан Мельчаков