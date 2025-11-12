Волейболисты «Белогорья» уступили команде из Новосибирска в матче Суперлиги

Волейбольный клуб «Белогорье» потерпел поражение в гостевом матче шестого тура Суперлиги по волейболу среди мужских команд. Встреча с новосибирским «Локомотивом» завершилась победой хозяев со счетом 3:0 (26:24, 25:18, 25:19).

Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

Матч, проходивший в Новосибирске, стал центральным в туре и привлек внимание болельщиков и специалистов, поскольку оба клуба входят в число лидеров турнира. «Локомотив» одержал пятую победу подряд и сохранил первое место в таблице, набрав 15 очков. «Белогорье», имеющее четыре победы и одно поражение, располагается на четвертой позиции с 12 очками.

Предварительный этап чемпионата России сезона 2025/2026 годов стартовал 18 октября и продлится до 14 марта 2026 года. В соревновании участвуют 16 клубов. Действующим чемпионом страны является «Зенит-Казань», который в финальной серии предыдущего сезона одолел петербургский «Зенит» со счетом 3:0.

Следующий матч белгородская команда проведет 16 ноября на домашней площадке против «Зенит-Казань».

8 ноября «Белогорье» в рамках пятого тура Суперлиги обыграло сургутский «Газпром-Югру» со счетом 3:0. Игра прошла в столице Ханты-Мансийского автономного округа. Первый сет оказался за командой противника, однако три остальных завершились уверенной победой белгородцев.

Анна Швечикова