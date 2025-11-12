УФАС защитило Орский мясокомбинат от конкурента

Оренбургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) защитило интересы ООО «Орский мясокомбинат» от недобросовестного конкурента. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Компания пожаловалась на новую организацию в Орске, которая использовала идентичное наименование и пыталась заключать договоры на поставку мясной продукции. Антимонопольное ведомство установило, что действия конкурента нарушают закон о защите конкуренции. Использование идентичного наименования на рынке оптовой поставки мясных консервов было признано недобросовестным, так как это могло создать путаницу среди потребителей и нанести ущерб репутации «Орского мясокомбината».

Комиссия УФАС потребовала от конкурента прекратить использование спорного наименования. В результате конкурент изменил название своей компании. Этой организации грозит штраф за нарушение антимонопольного законодательства.

Андрей Сазонов