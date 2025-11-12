Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
УФАС защитило Орский мясокомбинат от конкурента

Оренбургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) защитило интересы ООО «Орский мясокомбинат» от недобросовестного конкурента. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания пожаловалась на новую организацию в Орске, которая использовала идентичное наименование и пыталась заключать договоры на поставку мясной продукции. Антимонопольное ведомство установило, что действия конкурента нарушают закон о защите конкуренции. Использование идентичного наименования на рынке оптовой поставки мясных консервов было признано недобросовестным, так как это могло создать путаницу среди потребителей и нанести ущерб репутации «Орского мясокомбината».

Комиссия УФАС потребовала от конкурента прекратить использование спорного наименования. В результате конкурент изменил название своей компании. Этой организации грозит штраф за нарушение антимонопольного законодательства.

Андрей Сазонов