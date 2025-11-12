В Москве запустили первый трамвайный диаметр

В Москве открыт первый Московский трамвайный диаметр (МТД), который соединяет станцию метро «Университет» и район Метрогородок, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новый маршрут Т1 протяженностью 27 км объединяет 28 станций рельсового каркаса, включая четыре железнодорожных вокзала, 19 станций метро, три станции Московских центральных диаметров (МЦД) и две станции Московского центрального кольца (МЦК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @mos_sobyanin, Официальный телеграм-канал Сергея Собянина Фото: @mos_sobyanin, Официальный телеграм-канал Сергея Собянина

«Сегодня исторический день для развития рельсового транспорта столицы. Мы открыли новый вид городского транспорта Москвы — трамвайный диаметр Т1. Он пройдет от метро „Университет“ на юго-западе до Метрогородка на востоке», — написал Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, трамвайные диаметры станут наземным аналогом метро, проходя через центр города и связывая отдаленные районы, что в ряде случаев позволит сократить время поездки по сравнению с подземкой.

Первый этап проекта включал запуск трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Теперь новый маршрут охватывает 13 районов Москвы, 4 железнодорожных вокзала и 24 станции рельсового каркаса города. В ближайшее время на линию выйдут 50 трамваев «Львенок-Москва» с автономным ходом. Всего на маршруте будет 64 остановки с интервалом движения в шесть минут.

Для удобства пассажиров трамваи №13 и №39 продолжат работу на участках линии Т1. Средний интервал движения на этих участках сократится с 10 до 4 минут. Власти также планируют запуск второго трамвайного диаметра весной, который соединит станцию метро «Чертановская» с Новогиреево МЦД-4, улучшив транспортное обслуживание более чем для 1 млн жителей.