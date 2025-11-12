Кредит кредитом погашают

Россияне стали активнее обращаться за рефинансированием кредитов. В сентябре-октябре число заявок выросло в два раза по сравнению с августом. В последний раз такой массовый спрос финансовый маркетплейс «Банки.ру» наблюдал в начале года. Как добавляет РБК, интерес к снижению финансовой нагрузки со стороны россиян подтверждают и крупные банки. Например, в «Сбере» посчитали, что число заявок на рефинансирование выросло в три-четыре раза по сравнению с первым полугодием. В ПСБ отметили, что запросы «кратно выросли», а в ВТБ сообщили об активизации спроса на пересмотр условий по ипотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Но пока интерес к рефинансированию не достиг предела, считает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев: «В период, когда начинают снижаться ставки, спрос на рефинансирование как раз растет. Сейчас такой период, когда цикл снижения ставок действительно уже идет определенное время, это здесь ключевой фактор. С другой стороны, темпы снижения ставок не такие высокие, чтобы был бум спроса на рефинансирование, поэтому, наверное, будет поддержание этого тренда еще и в следующем году, потому что, скорее всего, ставка будет также плавно снижаться.

Чаще россияне обращаются за рефинансированием более длинных кредитов и, конечно, большего размера, понятно, что есть экономический смысл в этом. Собственно, и банки тоже, как правило, готовы по таким кредитам предоставлять рефинансирование. Поэтому ипотека и ряд других длинных кредитов обычно попадают в эту категорию. Банкам понятно, что нужно считать текущую ситуацию и с рисками, и со стоимостью фондирования, соответственно, смотреть, какой расчетный уровень процентных доходов, какой уровень рисков по категориям клиентов. Если экономика сходится, то для банка это выгодно и эффективно при текущих ставках фондирования и текущей ситуации с точки зрения качества обслуживания кредитов в тех сегментах, где они рефинансируются. Если банки это предлагают, то это выглядит для них экономически целесообразным».

Вместе с тем доля отказов по розничным кредитам достигла максимума за этот год. В октябре банки отклонили около 82% заявок, сообщает Национальное бюро кредитных историй. По сравнению с сентябрем показатель увеличился почти на четыре процентных пункта, а с октябрем прошлого года — на пять с половиной. Чаще всего не могут получит заем в регионах, но Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по динамике роста отказов. Например, в столице показатель за месяц превысил 79%.

И такая тенденция продолжится, уверен независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Доля отказов — это очень плавающая величина. Сейчас она действительно одна из самых высоких за всю историю. Фундаментально общая причина этих отказов и роста рефинансирования — это, конечно, ухудшение качества заемщиков. То есть люди пытаются как-то исполнять свои финансовые обязательства, возможно, они брали много кредитов или брали кредиты в период высоких ставок.

Кроме того, у банков, как известно, есть довольно жесткие ограничения, на языке Банка России это называется макропруденциальный надзор, каждый квартал все последние годы в целом идет ползучее ужесточение этих правил. Сейчас еще готовится законопроект, который изменит для банков определение того, что называется показатель долговой нагрузки, то есть какие доходы засчитывать заемщику потенциальному, а какие нет.

Надо будет еще смотреть, что происходит с долей отказов рефинансирования, но рефинансирование для банков иногда оказывается более или менее приемлемым выходом, если они видят, что заемщик сам по себе добросовестный, пытается платить, но не может, а не уклоняется от платежей. Сам факт рефинансирования говорит о том, что заемщик идет на контакт. Если банк человеку кредит рефинансирует, то он оказывает ему, безусловно, важную жизненную услугу, и этот человек может стать потом с большей вероятностью лояльным клиентом. То есть на самом деле за счет этой процедуры финансовые организации могут и свою клиентскую базу несколько увеличить».

В Объединенном кредитном бюро посчитали, сколько в среднем россияне должны банкам. Так, в третьем квартале эта сумма превышает 1 млн руб. На одного заемщика приходится в среднем больше двух действующих кредитов во всех сегментах розничного кредитования, добавляют в ОКБ.

