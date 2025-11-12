Директора и зама развели по СИЗО

В Белгороде заключен под стражу еще один топ-менеджер местной компании, которая участвовала в строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной и в восстановлении поврежденного от обстрелов жилья. Заместителю гендиректора ООО «Еврострой» Левану Диаконидзе вменяют в вину злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями. С компании региональные власти требуют почти полмиллиарда рублей, ее руководитель и бенефициар Эдгар Херимян находится в столичном СИЗО по делу о коррупции при установке на границе защитных бетонных пирамид — «зубов дракона».

По ходатайству первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Белгородский райсуд до 29 декабря заключил под стражу заместителя генерального директора ООО «Еврострой» Левана Диаконидзе. Как рассказали “Ъ” в местном областном суде, на днях мера пресечения была оставлена без изменения.

По информации “Ъ”, господину Диаконидзе вменяется в вину злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). То же преступление инкриминируется руководителю дочерней компании «Евростроя» — ООО «ЕР» Александру Чумаченко. Детали дела правоохранители не приводят, адвокат Левана Диаконидзе Валерий Беляев от комментариев отказался.

Источники “Ъ” на местном строительном рынке связывают претензии следствия с одним из проектов «Евростроя» под Белгородом.

Леван Диаконидзе работает в сфере строительства с 2016 года, последние два года занимает пост заместителя гендиректора ООО «Еврострой». Топ-менеджер участвовал в возведении социальных и коммерческих объектов в Белгородской области, в том числе офисных зданий, школ, спорткомплексов и медицинских учреждений. Весной 2024 года портрет Левана Диаконидзе поместили на аллею трудовой славы Белгородской области. В региональном министерстве строительства тогда сообщали, что заместитель гендиректора «Евростроя» курирует строительство школы в городе Строитель Яковлевского городского округа и учебного центра территориальной обороны в городе Губкин, а также принимает непосредственное участие в восстановлении пострадавших от обстрелов объектов в Белгороде.

В конце лета суд в Москве заключил под стражу гендиректора компании «Еврострой» Эдгара Херимяна, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Он проходит по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Белгородской области Владимира Базарова. Экс-чиновнику, который вплоть до задержания работал на аналогичном посту в Курской области, вменяются в вину махинации при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной: по версии следствия, он давал указания о закупке противотанковых надолбов в форме тетраэдров (так называемых зубов дракона), размеры которых оказались меньше, чем предусмотрено техническим заданием.

По подсчетам МВД, на занижении технических характеристик мог быть украден 251 млн руб. В октябре Мещанский райсуд Москвы продлил арест Эдгара Херимяна и Владимира Базарова.

В правоохранительных органах не раскрывали, как именно связаны уголовные дела топ-менеджера «Евростроя» и бывшего вице-губернатора. С момента задержания обоих фигурантов компания получила несколько исков от управления капитального строительства Белгородской области, через которое в том числе финансировалось строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Часть дел рассматривается в закрытом режиме. Наиболее крупные требования почти в 434 млн руб. управление предъявило «Еврострою» этой осенью. В документах суда не раскрывается суть претензий к компании. По ходатайству истца на счета компании наложен арест. Недавно «Еврострой» получил иск о банкротстве.

