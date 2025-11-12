В Удмуртии автобус «ПАЗ» насмерть сбил пенсионерку на остановке в поселке

Маршрутный автобус «ПАЗ» насмерть сбил пенсионерку на остановке в поселке Кизнер, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии. Это произошло сегодня, 12 ноября, около 10:50.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

По предварительным данным, 37-летний водитель после высадки пассажиров на остановке не убедился в безопасности начала движения и допустил наезд на 77-летнюю пенсионерку, которая вышла из салона. Потерпевшая скончалась от полученных травм.