В Удмуртии автобус «ПАЗ» насмерть сбил пенсионерку на остановке в поселке
Маршрутный автобус «ПАЗ» насмерть сбил пенсионерку на остановке в поселке Кизнер, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии. Это произошло сегодня, 12 ноября, около 10:50.
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
По предварительным данным, 37-летний водитель после высадки пассажиров на остановке не убедился в безопасности начала движения и допустил наезд на 77-летнюю пенсионерку, которая вышла из салона. Потерпевшая скончалась от полученных травм.