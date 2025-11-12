Россия поможет Казахстану восстановить популяцию амурского тигра

Президент Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместный план мероприятий по ввозу в республику амурских тигров из России. Документ содержит план по транспортировке и первичной адаптации животных, следует из сообщения Кремля.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Казахстан реализует программу по восстановлению популяции тигра с 2018 года. Для этого в Казахстане был создан государственный природный резерват «Иле-Балхаш» (площадь — 415,2 тыс. га). На его территории построили кордоны и создали инфраструктуру для восстановления тугайных лесов (в них на территории республики ранее обитали тигры). Также в заповедник завезли более 200 бухарских оленей — для укрепления кормовой базы.

В 2022 году во Владивостоке Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в области реинтродукции краснокнижного животного. В феврале 2025 года стороны договорились перевезти в «Иле-Балхаш» амурских тигров из Приморья. В ноябре председатель комитета лесного хозяйства Минприроды Казахстана Данияр Тургамбаев сообщил, что в 2026 году из России в Казахстан перевезут трех-четырех тигров.

В июле 2025 года глава Минюста, председатель набсовета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко сообщал, что Россия достигла цели по сохранению популяции амурского тигра, и угроза вымирания вида ликвидирована спустя 13 лет работы по его сохранению. Тогда же он представлял данные: в 2013 году численность популяции в России составляла около 430 особей, сейчас их уже 750.

Полина Мотызлевская