Всесезонный Алтай

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о быстрорастущем курорте в Горном Алтае: что такое пантотерапия, как увидеть марала и причем тут матрешки.

На территории заповедника в живописной долине Горного Алтая расположен курорт Altai Palace: фактически он находится у подножия горы Каим всего в 30 минутах от аэропорта Горно-Алтайска. Комфортная транспортная доступность — отличительная особенность региона: много прямых рейсов из Москвы и городов-миллионников, везде прекрасные новые дороги, сосредоточенные вокруг знаменитого Чуйского тракта.

Курорт идеально вписан в местный ландшафт и занимает площадь в 2 тыс. га, бОльшая часть которой является природной заповедной зоной. Здесь создана туристическая инфраструктура, которая предполагает круглогодичный отдых как для семей с детьми, так и для романтического путешествия или одиночного ретрита.

На территории курорта расположено крупнейшее мараловодческое хозяйство Алтая, насчитывающее 1 тыс. голов оленей. Они считаются символом здоровья и долголетия в алтайской культуре, из пантов производится «золото» Горного Алтая — натуральные экстракты для ванн, для укрепления иммунной и сердечно-сосудистой систем, пантокрин — природный энергетик, мази и бальзамы для суставов, косметика на основе пантов и алтайских трав. Маралы содержатся в условиях, приближенных к естественным. В отеле «Маральник Altai Palace» расположены 26 шале, из панорамных окон которых можно наблюдать за передвижениями маралов и даже одного верблюда — с одной стороны, местная экзотика, а с другой — они водятся в дикой природе в соседней Монголии. На «Маральнике» можно заглянуть в Medical SPA, где собраны различные программы оздоровления, включая пантотерапию, массажи, есть соляная комната, акватермальный комплекс с крытым подогреваемым бассейном с открытой зоной — с видом на запоминающийся ландшафт. Также в этой части курорта расположен ресторан-музей «Деревня», работающий по концепции from farm to table: большинство блюд готовятся из локальных фермерских продуктов. Ресторан оформлен в старорусском стиле с отделкой из натурального дерева березы и сосны. Любопытная деталь: в интерьере собраны винтажные предметы искусства — подлинные французские гобелены XIX века, традиционные белорусские маляванки, оригинальные изделия из болотинского стекла, ретрофотографии и предметы быта дореволюционной и советской эпох.

Тем, кто предпочитает активный отдых и яркие вечерние программы, можно остановиться в арт-отеле Altai Palace — здесь 44 классических номера и 38 шале, отдельно стоящих в окружении Алтайских гор. Инфраструктура этой части курорта предлагает множество вариантов отдыха и развлечений: круглосуточный развлекательный центр, четыре открытых подогреваемых бассейна, включая VIP-бассейн для частных вечеринок, Relax SPA-центр, открытый падел-корт, русские бани, караоке-бар и бильярдный клуб. Для любителей экстрима предлагаются полеты на параплане, конные прогулки, заезды по Алтайским горам на квадроциклах летом и на снегоходах — зимой.

Обязательно загляните в недавно открывшийся комплекс «Среди гор» — крупнейший в России модульный отель, где у части номеров вход прямо с улицы, что удобно при проживании с детьми. Также на территории отеля скоро откроется гастрокорт «Матрешка» — первое и единственное гастропространство такого формата на территории Алтайского края со своей пекарней и кондитерской. По вечерам «Матрешка» превращается в бар с авторскими коктейлями и диджей-сетами.