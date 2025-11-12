В Германии и Польше прошла масштабная операция против мошеннических колл-центров

Полицейские из шести стран — Германии, Австрии, Польши, Швейцарии, Чехии и Словакии — провели масштабную операцию против мошеннических колл-центров. Как сообщила берлинская полиция, операция проходила с 15 сентября по 31 октября. В ее ходе была прекращена деятельность трех таких колл-центров — в Германии, Польше и Австрии. Арестованы 16 подозреваемых в возрасте от 22 до 63 лет.

В ходе обысков были изъяты ноутбуки, смартфоны и другая техника, а также наркотики, дорогие часы и ювелирные изделия. Сообщается, что полиция предотвратила 44 случая мошенничества и потенциальный ущерб более чем на €2 млн. Это уже четвертая масштабная операция с участием правоохранителей из разных стран против такого рода преступников с ноября 2023 года.

Как говорится в заявлении полиции, в большинстве случаев мошенники звонили пожилым людям и представлялись их детьми, внуками или другими младшими родственниками. Один из мошенников, выдававший себя за родственника, говорил, что у него проблемы — например, по его вине в ДТП погиб человек, так что ему грозит арест. Дальше к разговору подключался мошенник, выдававший себя за сотрудника полиции, и говорил, что нужно внести залог, чтобы родственника не задержали. В других случаях мошенники представлялись сотрудниками банка или полиции, говорили людям, что к их счетам получили доступ преступники, так что нужно срочно снять деньги и передать в надежное место. В некоторых случаях жертвы переводили деньги, в других — с ними встречался один из мошенников, представлявшийся сотрудником полиции.

Яна Рождественская