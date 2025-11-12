На Ставрополье 27 тыс. нелегальных работников оформили трудовой договор

За девять месяцев 2025 года более 27 тысяч жителей Ставрополья, работавших неофициально, легализовали свои трудовые отношения. Это стало результатом системной работы по сокращению теневой занятости в крае, сообщил корреспонденту «Ъ-Кавказ» министр экономического развития региона Антон Доронин.

Борьба с теневой экономикой - одна из самых актуальных задач на сегодня. Легализация трудовых отношений не только пополняет бюджет за счет налогов, но и защищает социальные права работников. Реализация мер по снижению доли теневой экономики в Ставропольском крае показывает положительные результаты. Это дает нам уверенность в правильности выбранного курса. Работает межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости и формированию просроченной задолженности по заработной плате. Ведется большая разъяснительная работа. С начала года для предпринимателей и граждан провели уже 919 мероприятий, посвященных вопросам трудового законодательства.

«Мы не только выявляем нарушения, но и создаем условия для легализации бизнеса. В частности, увеличиваем количество торговых мест на ярмарках и рынках, мест для нестационарной и развозной торговли. Работа в этом направлении по поручению губернатора Владимира Владимирова будет продолжена",- рассказал Антон Доронин.

Станислав Маслаков