Канцлер Германии Мерц заявил об истощении экономических резервов страны

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что высокие цены на энергоносители негативно сказываются на немецких компаниях. Он подчеркнул, что для повышения конкурентоспособности экономики необходимо срочно решить эту проблему. По его словам, федеральное правительство Германии и Евросоюз уже работают над мерами для снижения цен.

Господин Мерц отметил, что Германия в последние годы слишком полагалась на свои резервы, которые сейчас истощены. «Эти резервы нашей экономики сейчас истощены, и именно поэтому у нас общая цель: мы хотим сделать Германию по-настоящему конкурентоспособным местом для бизнеса»,— сказал он (цитата по Regional Heute).

Министр экономики Катерина Райхе в начале ноября сообщила, что промышленное производство в Европейском союзе падает уже третий год подряд, а разрыв в производительности труда между ЕС и США продолжает расти. Фридрих Мерц в сентябре признал, что экономика Германии долгое время не показывала высоких темпов роста, а ее производительность оставляет желать лучшего. Он также отметил, что сэкономленные средства на бюрократии следует направлять в более продуктивные сферы бизнеса.