Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Разлив нефтепродуктов произошел в Кстовском районе Нижнего Новгорода

Нефтепродукты вылились на почву у станции Ройка в районе поселка Березовый клин в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Нефтесодержащую эмульсию обнаружили в полосе отвода железной дороги, сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии

На месте работают инспекторы Росприроднадзора и специалисты Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры. Проверку также организовала Нижегородская транспортная прокуратура. Обстоятельства и возможные причины произошедшего выясняются.

Елена Ковалева