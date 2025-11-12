Разлив нефтепродуктов произошел в Кстовском районе Нижнего Новгорода
Нефтепродукты вылились на почву у станции Ройка в районе поселка Березовый клин в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Нефтесодержащую эмульсию обнаружили в полосе отвода железной дороги, сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.
Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии
На месте работают инспекторы Росприроднадзора и специалисты Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры. Проверку также организовала Нижегородская транспортная прокуратура. Обстоятельства и возможные причины произошедшего выясняются.