В Татарстане на экологическую реабилитацию рек направили 70,5 млн рублей

В Татарстане завершены работы по экореабилитации водных объектов в Алексеевском и Спасском районах. На эти цели выделили 70,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Мероприятия проведены в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан».

В Алексеевском районе на реках Малый Черемшан (в селе Билярск) и Ахтырка (в поселке городского типа Алексеевское) выполнены руслорегулирующие работы: проведена очистка и дноуглубление, укреплены берега и благоустроена прибрежная территория. На эти цели направлено около 30 млн руб.

Еще 40,5 млн руб. выделили на капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда у села Никольское в Спасском районе республики.

Анна Кайдалова