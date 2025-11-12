Метеорит «разлетелся» по рунету

В Сети начали продавать осколки пролетевшего над Москвой метеорита. 11 ноября ученые обнаружили фрагменты этого болида. В ходе предварительной экспертизы объект отнесли к обыкновенным хондритам, то есть каменным метеоритам. Поиски проходили в районе города Окуловка в Новгородской области. Тем временем СМИ заметили сразу несколько объявлений о продаже фрагментов этого объекта на онлайн-площадках. Отмечается, что женщина, обнаружившая метеорит в Окуловке, передала 20% находки на исследования, а остальное решила продать. “Ъ FM” изучил и другие предложения.

Выяснилось, что самый дорогой объект на «Авито» стоит 40 млн руб. Продавец отмечает, что нашел его в песчаном карьере на глубине около 1 м. Цену он объяснил желанием накопить на мечту, впрочем, допустил торг. На рынке есть и более доступные предложения. Например, еще один предполагаемый космический объект можно приобрести за 2,5 млн руб. “Ъ FM” связался с его продавцом: «Нашел я его лет 15 назад в Пензенской области, там есть песчаная коса. Мы в ней в детстве находили всякие зубы мегалодонов, окаменелые ракушки, и я случайно обнаружил этот камушек и сразу понял, что это метеорит. Видно, что он оплавленный, видно, что он летел. Есть термическая обработка этого куска. Но он и ржавеет. Если его обработать, то он станет похож на топор древнего человека. Он как раз такой заостренный формы, но небольшой, где-то сантиметров 10 в диаметре. Экспертизу, честно скажу, не проводил. Если вам интересно, поедем и ее сделаем. Торг вполне возможен».

Как отмечают юристы, торговля метеоритами в России не запрещена. Найденные на земле объекты относятся к категории «даров леса» наравне с грибами, ягодами или травами. Такими осколками можно распоряжаться свободно. Но есть нюанс: если человек выкопал метеорит, то находку могут посчитать кладом, особенно если в его составе окажутся драгоценные металлы. Тогда граждане обязаны передать объект государству, но могут рассчитывать на компенсацию. Убедиться в подлинности метеорита можно только с помощью профессиональной экспертизы, заметил научный сотрудник лаборатории метеоритики Института геохимии и аналитической химии РАН Константин Рязанцев: «Действительно люди выставляют различные образцы, которые они считают метеоритами. Но большая часть этих объектов, если не сказать, что практически все, никак не связаны с метеоритами. Это различные образцы горных пород, это техногенные сплавы, которые находятся с помощью металлоискателя. Объявления эти висят, но покупателей на свой товар люди не найдут, потому что те, кто готов заплатить такие деньги, обычно хорошо разбираются в том, что они хотят купить.

Метеориты не радиоактивны, никакой опасности они не представляют, каких-то вредных веществ они тоже не содержат. Поскольку рынок метеоритов существует, есть найти и специализированные магазины. Есть в России и экспертиза минералогических образцов Минкульта. В принципе, серьезные продавцы прилагают к своему образцу именно такое заключение. Если говорить про стоимость метеоритов, которые найдены в пустынях, например, бедуины занимаются этим, то такие объекты могут стоить до $100 за килограмм. То есть цена зависит от того, что за вещество, насколько редкий тип этого метеорита и какой он формы. В частности, бывают уникальные образцы, когда метеорит с дыркой, это тоже ценится.

И свежеупавший метеорит может тоже стоить дороже, чем те, что лежали на земле, ржавели, окислялись. В таком случае они становятся коричневых оттенков, не такие красивые. Цена варьирует в очень широких пределах.

Большая часть всех этих объявлений, в которых фигурирует ценник в миллионы рублей, не имеет никакого отношения к реальной стоимости метеоритов. Я такие истории тоже знаю: люди покупали что-то на "Авито", а потом приходили к нам в институт для того, чтобы проверить объект, и это оказывался не метеорит».

В июле 2025-го самый крупный марсианский метеорит был продан на аукционе в США за $5,3 млн. Фрагмент весил почти 25 кг и принадлежал к редкой группе. Камень нашли в Нигере в 2023 году.

Ульяна Горелова