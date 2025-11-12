Уральских экс-полицейских будут судить за взятку от нелегальных золотодобытчиков

В Свердловской области завершено расследование в отношении бывшего начальника отделения экономической безопасности и старший оперуполномоченный МО МВД России «Невьянский» сообщили в в СУ СКР по Свердловской области.

Следствие установило,что весной 2025 года экс-полицейские получили взятку в крупном размере. Денежное вознаграждение было передано за покровительство при незаконной добыче драгоценного металла в Невьянском городском округе. Фигурантов задержали сразу после получения взятки.

Они обвиняются по п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег в крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Наказание по статье предусматривает до 12 лет колонии. Уголовные дела переданы в суд.

Полина Бабинцева