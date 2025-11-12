В Ирбите 16 конфискованных автомобилей отправили на СВО

В Ирбите (Свердловская область) сотрудники Госавтоинспекции конфисковали 16 транспортных средств у жителей, неоднократно управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе свердловского ГИБДД. По решениям судов все автомобили были направлены в зону специальной военной операции (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Передача автотранспорта прошла при участии представителей Центрального военного округа и Управления Росимущества по Свердловской области. Перед отправкой транспортные средства прошли техническую проверку и подготовку к дальнейшей эксплуатации.

«Благодаря качественной работе автоинспекторов по документированию нарушений суды принимают законные решения о конфискации транспортных средств»,—подчеркнул заместитель начальника управления ГАИ ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Дмитрий Кузнецов.

«Конфискация автомобиля применяется исключительно за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, что квалифицируется уголовным законодательством как серьезное преступление»,— добавили в ГИБДД.

Полина Бабинцева