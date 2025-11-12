Путин присвоил звание гвардейского 33-му мотострелковому полку

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейский 33-му мотострелковому полку. Соответствующий указ опубликован на портале опубликования правовых актов.

33-й мотострелковый полк входит в состав 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Согласно публикациям Минобороны РФ, где упоминались подразделения полка, он участвовал в боях в Херсонской области и ДНР. В феврале 2022 года полк потерял командира — гвардии подполковника Юрия Агаркова. По данным на апрель 2024 года, 1200 военнослужащих полка были удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.

Под сегодняшним наименованием полк существует с 1957 года. Изначально дислоцировался в ГДР. Почетным воином полка навечно зачислен Мелитон Кантария. Герой Советского Союза состоял в 594-м стрелковом полку, на базе которого сформирован 33-й мотострелковый. За участие в боях в Берлине полк по-прежнему носит почетное наименование «Берлинский».

В 1992 году 33-й мотострелковый был передислоцирован из ГДР в Волгоград. В 2009 году полк расформировали в ходе армейских реформ. Возрожден в 2021 году.

Степан Мельчаков