Khmer Times: армия Таиланда открыла огонь по мирным жителям на границе Камбоджи

Военнослужащие армии Таиланда открыли огонь по камбоджийским мирным жителям, пишет Khmer Times. По информации издания, инцидент произошел в деревне Прейчан в приграничной провинции Бонтей-Миенчей.

Утверждается, что стрельба произошла днем в среду, около 12:00 мск. Ранены пять гражданских лиц. Другие подробности не приводятся.

В октябре премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун подписали декларацию по мирному урегулированию пограничного конфликта между странами. 11 ноября Таиланд в одностороннем порядке объявил о приостановке выполнения мирного соглашения. Заявление было сделано после того, как двое тайских военнослужащих пострадали при взрыве мины, установленной на границе.