Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ККИ приступил к демонтажу незаконного торгового павильона на проспекте Славы

Специалисты комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) и подведомственного СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) приступили к освобождению земельного участка площадью 217 кв. м на проспекте Славы.

Предыдущая фотография

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Как сообщили в ККИ, на участке незаконно размещался павильон, в котором функционировали кафе, магазин по продаже табачной продукции, цветочная лавка и пекарня.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта между городом и юрлицом был расторгнут еще 10 сентября. Однако после прекращения договорных отношений арендатор не выполнил обязательства по освобождению территории.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все