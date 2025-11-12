ККИ приступил к демонтажу незаконного торгового павильона на проспекте Славы

Специалисты комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) и подведомственного СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) приступили к освобождению земельного участка площадью 217 кв. м на проспекте Славы.

Как сообщили в ККИ, на участке незаконно размещался павильон, в котором функционировали кафе, магазин по продаже табачной продукции, цветочная лавка и пекарня.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта между городом и юрлицом был расторгнут еще 10 сентября. Однако после прекращения договорных отношений арендатор не выполнил обязательства по освобождению территории.

Андрей Цедрик