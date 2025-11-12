Губернатор Прикамья принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ, посвященном развитию конкуренции в регионах

Сегодня в Москве прошло заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» совместно с рабочей группой «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике», руководителем которой является губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На мероприятии обсуждались развитие конкурентной среды в субъектах РФ и меры по совершенствованию законодательства в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В центре внимания оказалась разработка проекта стандарта развития конкуренции и методики ее оценки в регионах. Также обсуждались итоги мониторинга удовлетворенности предпринимателей конкурентной средой. По словам председателя комиссии Госсовета РФ, губернатора Рязанской области Павла Малкова, работа над созданием единой системы координат для всех субъектов должна быть ускорена, чтобы повысить эффективность внедрения дорожных карт и получить ощутимые результаты на местах. Руководитель рабочей группы, глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что при подготовке документов у регионов возникают сложности, требующие согласованного подхода. Он подчеркнул важность принятия всех необходимых документов в установленные сроки — это позволит субъектам получить понятный и единый инструментарий для мониторинга динамики конкуренции как по товарным рынкам, так и в разрезе выполнения национальных целей.

Начальник управления по взаимодействию с территориальными органами и координации проектов по развитию конкуренции ФАС России Оксана Кузнецова подчеркнула, что субъекты активно выражают заинтересованность в создании единого стандарта. По ее словам, без определения перечня ключевых товарных рынков и целевых показателей невозможно выстроить системную работу по реализации национального плана развития конкуренции на период 2026–2030 годов.

Отдельное внимание участники заседания уделили вопросам государственных и муниципальных закупок в условиях действия санкционного давления. Дмитрий Махонин отметил, что важно повысить эффективность закупочных процедур, адаптировав их к текущим экономическим реалиям. «Мы видим, что санкционные режимы ограничивают возможности многих хозяйствующих субъектов, однако важно искать решения, которые позволят сохранить эффективность и прозрачность закупок, – подчеркнул глава Прикамья. – Также необходимо обеспечить бесперебойное обслуживание ранее реализованной техники и оборудования – от медицинского до нефтесервисного – при сохранении правовых и авторских норм».

По итогам заседания участники договорились о совместной проработке необходимых изменений в законодательстве. Это решение поддержали представители ФАС России, члены рабочей группы и комиссии Госсовета.