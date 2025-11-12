Дело о гибели девяти мигрантов при пожаре в Истре дошло до суда

СКР завершил расследование уголовного дела о пожаре дома в Истре в 2024 году, во время которого погибли девять человек. Все они приехали в Россию на заработки, и работали нелегально. Обвинение в организации незаконной миграции и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предъявили четырем участникам преступной группы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело рассмотрит Истринский городской суд Подмосковья.

Следствие установило, что с апреля по май 2024 года фигуранты помогли въехать в Россию 29 иностранцам без разрешения на пребывание в стране. Их поселили в муниципальном округе Истра, а затем незаконно устроили на работу на складе.

23 мая в доме в деревне Падиково, принадлежащем одной из обвиняемых, произошел пожар. Из-за нарушений правил пожарной безопасности жильцы не смогли вовремя покинуть помещение. В результате девять человек отравились угарным газом и скончались.

Всего по делу проходили пять обвиняемых: директор и двое сотрудников фирмы, а также их знакомый. Последний занимался подбором иностранцев для трудоустройства. Еще один фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил три года колонии.

Никита Черненко