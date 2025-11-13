У него «Гранитный камушек» в суде

Интересы уфимского предпринимателя Азамата Ибатуллина, известного своим стремлением регистрировать товарные знаки, столкнулись с правами музыканта, основателя и лидера группы «Божья коровка» Владимира Воленко. Автор песни про «гранитный камушек» помешал господину Ибатуллину владеть правом на товарный знак «Божья коровка». Сначала музыкант добился своего в Роспатенте, а затем — в Суде по интеллектуальным правам. Владимир Воленко смог доказать, что у него больше прав на спорный товарный знак, чем у предпринимателя из Уфы. Азамат Ибатуллин пока не решил, будет ли подавать жалобу на решение суда, но юристы не видят в этом смысла.

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Роспатента, в марте этого года отказавшего уфимскому предпринимателю Азамату Ибатуллину в предоставлении правовой охраны товарному знаку «Божья коровка» по 41-му классу Международной классификации товаров и услуг (образовательные, культурные, развлекательные и спортивные услуги). Господин Ибатулллин приобрел исключительное право на «Божью коровку» в январе 2015 года у ООО «Теклон», которое зарегистрировало товарный знак в сентябре 2021 года по 42 классам МКТУ. Срок действия правовой охраны товарного знака истекал в сентябре 2031 года.

В апреле 2024 года Владимир Воленко обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку Азамата Ибатуллина. Месяцем ранее он направил в ведомство заявку на регистрацию товарного знака «Божья коровка» по трем классам МКТУ, включая 41-й. По мнению музыканта, спорный товарный знак нарушает его авторское право на псевдоним популярного музыкального коллектива, который он основал в 1988 году, «и способен ввести потребителя в заблуждение», указано в заключении Роспатента. В качестве доказательства господин Воленко предоставил в Роспатент десятки журнальных и газетных публикаций о группе «Божья коровка», фотографии аудиокассет и СD-дисков альбомов коллектива, благодарности от командования Военного совета Московского округа внутренних войск МВД России, Управления делами президента России, начальника управления воспитательной работы Пограничной службы ФСБ России, распечатку из поисковой сети Яндекс по запросу «божья коровка воленко» и так далее.

Азамат Ибатуллин участие в заседании Роспатента не принимал.

Удовлетворяя заявление музыканта, ведомство, в частности, отметило, что «массив представленных материалов возражения, содержит сведения, позволяющие говорить о приобретении известности группы «Божья коровка» для российского потребителя к моменту подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака». При этом, согласно онлайн-изданию Peopletalk, песня «Гранитный камушек» группы «Божья коровка» 1995 года «признана одним из лучших хитов 90-х годов», пояснили в Роспатенте. Таким образом, регистрация спорного товарного знака в 2015 году была произведена с нарушениями.

В Суде по интеллектуальным правам Азамат Ибатуллин (участвовал лично) просил отменить решение Роспатента. Он пояснил, что название музыкального коллектива «Божья коровка» «не является по своей природе псевдонимом, в силу чего не может быть противопоставлено оспариваемому товарному знаку».

Довод истца не нашел поддержки у судебной коллегии. Они согласились, что спорный товарный знак тождественен с названием группы «Божья коровка», созданной в 1988 году, а ее главная песня — «Гранитный камушек» — «признана одним из "суперхитов" 90-х годов наравне с песней "Крошка моя" группы "Руки вверх" и песни "Дым сигарет с ментолом" группы "Нэнси"». Поэтому, пояснил суд, предоставление правовой охраны товарному знаку Азамата Ибатуллина «затрагивает личное неимущественное право Воленко В.Е. на название приведенной группы».

Азамат Ибатуллин сообщил «Ъ», что пока не изучил мотивировочную часть решения суда. «Товарный знак я купил давно, даже уже не помню почем. Была возможность купить, и я это сделал. Мне казалось, что «Божьей коровки» уже давно нет. Она была популярна в 90-е, но уже много лет ее не видно и не слышно»,— отметил предприниматель.

«Решения Роспатента и суда абсолютно законные и обоснованные. Они основаны на той понятной и справедливой норме, что регистрировать известные псевдонимы без согласия их носителей в качестве товарных знаков недопустимо,— прокомментировал спор старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин. — Единственный довод предпринимателя по существу сводился к тому, что названия музыкальных коллективов якобы не могут считаться псевдонимами. Однако судебная практика по этому вопросу сложилась, она не вызывает вопросов, и потому у предпринимателя нет никаких шансов добиться отмены решения суда в вышестоящих инстанциях».

