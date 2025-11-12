Двое братьев обманом завладели квартирой петербурженки на проспекте Героев
Следователи задержали двух братьев, которые в мае 2024 года обманом забрали у пенсионерки квартиру на проспекте Героев, сообщает городское управление СУ СК по Петербургу. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Инцидент случился в мае 2024 года, когда фигуранты узнали, что 86-летняя петербурженка является собственницей однокомнатной квартиры и не имеет близких родственников. Злоумышленники обманом получили документы на недвижимость и подали фиктивный договор купли-продажи на нее для регистрации.
В результате подозреваемые приобрели право собственности, причинив материальный ущерб пенсионерке на сумму более 8 млн рублей. В настоящее время проведены обыски, в ходе которых изъяты документы на квартиру. Устанавливаются соучастники преступления.