Двое братьев обманом завладели квартирой петербурженки на проспекте Героев

Следователи задержали двух братьев, которые в мае 2024 года обманом забрали у пенсионерки квартиру на проспекте Героев, сообщает городское управление СУ СК по Петербургу. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Инцидент случился в мае 2024 года, когда фигуранты узнали, что 86-летняя петербурженка является собственницей однокомнатной квартиры и не имеет близких родственников. Злоумышленники обманом получили документы на недвижимость и подали фиктивный договор купли-продажи на нее для регистрации.

В результате подозреваемые приобрели право собственности, причинив материальный ущерб пенсионерке на сумму более 8 млн рублей. В настоящее время проведены обыски, в ходе которых изъяты документы на квартиру. Устанавливаются соучастники преступления.

Андрей Маркелов