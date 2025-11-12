Страны Евросоюза оказались на грани социально-экономического кризиса из-за конфликта на Украине и стремления нанести поражение России. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Хорошо было бы заплатить за украинское зерно украденными российскими активами. Но их пока не удается растащить»,— уточнили в СВР. Держателем «воровского общака» в сообщении названа Бельгия, которая, по данным СВР, боится, что ее «привлекут» за использование замороженных активов. Ответственность для Бельгии в противном случае обязательно наступит, и «мало не покажется», пообещали в российском СВР.

В конце октября на саммите ЕС Бельгия заблокировала план Еврокомиссии по экспроприации российских активов для выдачи кредита Украине. В Брюсселе опасаются ответных мер со стороны Москвы и требуют союзников в ЕС разделить возможные риски, при этом в бельгийском депозитарии Euroclear хранится значительная часть российских активов. Вопрос был отложен до саммита в декабре.