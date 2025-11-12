Магнитогорца, подозреваемого в убийстве матери, нашли в подземном туннеле

Сотрудники отдела полиции «Левобережный» УМВД России по Магнитогорску задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 52-летней матери (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его обнаружили в собственноручно вырытом тоннеле в погребе дома, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

С заявлением о пропаже горожанки в полицию обратилась ее сестра. Она рассказала, что долгое время родственница не отвечает на звонки и не открывает дверь в доме. Оперативники вместе с местной жительницей отправились к ее сестре. На полу в кухне они обнаружили пятна бурого цвета, напоминающие кровь. После осмотра территории выяснилось, что входная дверь закрыта изнутри, окна заперты, на заднем дворе догорает костер с брошенной в него одеждой. Полицейские обратили внимание на колодец, закрытый люком. Вскрыв его, они обнаружили тело пропавшей хозяйки с ранениями, причиненными колюще-режущим предметом. Затем полицейские спустились в погреб, где в одной из стен увидели прорытый тоннель небольшого диаметра. Там прятался сын погибшей.

По версии следствия, вечером 28 октября в доме на улице Шота Руставели горожанин поссорился с матерью и решил ее убить. Он нашел «колюще-режущий предмет» и ударил родственницу в шею и голову не менее восьми раз Потерпевшая погибла на месте. Для сокрытия преступления магнитогорец спрятал ее тело в колодец, а одежду сжег.

Виталина Ярховска