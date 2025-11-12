Мишустин призвал не называть специалистов по кибербезопасности «белыми хакерами»

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал уйти от термина «белые хакеры» и называть специалистов по кибербезопасности аналитиками по уязвимости критических систем жизнеобеспечения.

«Называйте специалистов, как вы их назвали в кавычках белых хакеров, например, аналитиками по уязвимости критических систем жизнеобеспечения»,— сказал премьер-министр во время осмотра выставки форума «Цифровые технологии» (цитата по ТАСС).

На стенде компании Positive Technologies, представленной в рамках форума, господину Мишустину рассказали, как проходят кибер-учения с участием «белых хакеров». Премьер-министру такое название не понравилось. Сотрудники, тестирующие модели киберугроз, являются специалистами высокого уровня, отметил Михаил Мишустин.

Форум «Цифровые технологии» проводится Минцифры при поддержке правительства. Мероприятие проходят в Москве 12-15 ноября. Представленный стенд ПАО Positive Technologies информирует о трендах кибератак за период с 2018 по 2025 годы.