Директора таксопарка и его подельников осудили за мошенничество

Дзержинский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении восьми жителей краевого центра. Они признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования, совершенном в крупном размере организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры и СУ СКР по Пермском краю.

Как установило следствие и было доказано в суде, с декабря 2018-го по январь 2021 года обвиняемые, в том числе директор и водители таксопарка, инсценировали аварии с участием такси, после чего подавали фальсифицированные документы в различные страховые компании. Таким образом соучастникам удалось незаконно получить более 2 млн руб.

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил двоим виновным наказание в виде лишения свободы на срок от трех до трех с половиной лет условно с испытательным сроком три года, остальным — от 240 до 320 часов обязательных работ. Исковые требования потерпевшей стороны удовлетворены судом в полном объеме.

Ранее в отношении еще одного участника данной преступной группы рассмотрение уголовного дела было приостановлено, в отношении четырех соучастников уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям.