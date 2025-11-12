В Уфе экс-директор управляющей компании обвиняется в растрате

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело бывшего директора ООО «Уфимская управляющая компания» Рината Хамитова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, его обвиняют в преднамеренном банкротстве (п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ), присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

По версии следствия, в 2022–2024 годах фигурант уголовного дела, имея доступ к банковским счетам организации, обналичивал с них средства. Всего обвиняемый получил и присвоил более 6,6 млн руб. В результате компания не смогла удовлетворить требования кредиторов и выплатить обязательные платежи на общую сумму около 29 млн руб., и была признана банкротом.

Также обвиняемый не погашал задолженности компании, несмотря на решения судов, а направлял средства «на другие цели».

Обвиняемый не признал вину.

Майя Иванова