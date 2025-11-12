Сбившему пешехода в Рыбинске водителю ужесточили наказание

Ярославский областной суд изменил приговор районного суда в отношении 19-летнего жителя Рыбинска, насмерть сбившего в мае этого года женщину-пешехода. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Водитель был осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Районный суд назначил ему 2 года принудительных работ. Прокуратура не согласилась с мягкостью наказания и добилась изменения приговора, в том числе обратив внимание на неоднократные нарушения ПДД водителем.

«Апелляционным постановлением Ярославского областного суда представление прокурора признано обоснованным. Приговор Рыбинского городского суда изменен: наказание, назначенное осужденному, усилено до 2 лет 2 месяцев лишения свободы... Из приговора исключено указание о замене лишения свободы принудительными работами. Для отбывания наказания молодой человек направлен в колонию-поселение»,— сообщили в прокуратуре.

Также по приговору 19-летнему водителю запрещено садиться за руль в течение 2 лет 2 месяцев. В пользу матери и дочери погибшей взыскано по 1 млн руб.

Ранее суд установил, что 12 мая 2025 года водитель, находясь за рулем автомобиля LADA и двигаясь с превышением скорости по улице Крестовой, выехал на встречную полосу для обгона и сбил 40-летнюю женщину на пешеходном переходе. Она погибла.

Алла Чижова