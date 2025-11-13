Выходит новогодняя коллекция 12 Storeez

Российская марка одежды 12 Storeez представила новогоднюю коллекцию «Аленький цветочек». Ее центром стал артефакт — фрагмент ткани начала XX века с изображением алых бутонов, который креативный директор бренда Ирина Голомаздина обнаружила в Париже на выставке винтажного текстиля. В коллекции использован плотный японский бархат, твид из 31% шерсти и люрекса, тафта, шерсть и шелк. Среди ключевых моделей — платье из плотной тафты с добавлением шелка в оттенке «пыльная роза», платье с накидкой-кейпом в таком же оттенке, юбки, жакеты с акцентированными рукавами, босоножки на каблуке из бархата и кожи, мюли из шелка, сумки из бархата и шелка, прозрачные вечерние перчатки. В мужской линии ищите смокинг из бархата, пояс-камербанд, бабочку, брюки из итальянской шерсти. Коллекция лимитированная: некоторые модели выпущены в количестве не более 100 экземпляров.

