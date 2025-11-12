Спрос на санатории в Ленобласти достигнет пятилетнего рекорда в 2025 году

Спрос на санаторно-курортные объекты в агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам 2025 года может продемонстрировать рекордный за пять лет показатель — 112 тыс. постояльцев. Такими данными с «Ъ Северо-Запад» поделились в консалтинговой компании Nikoliers.

В текущем году размещение в санаториях Ленобласти может достичь 30 тыс. человек против 22 тыс. в 2020 году. Увеличение интереса к оздоровительному отдыху аналитики компании связывают с популяризацией комплексного подхода к здоровью и wellness-услуг, а также привлечением молодежи.

Темпы роста размещения в санаториях Петербурга и Ленобласти постепенно стабилизируются после 2023 года. При этом основная часть спроса в агломерации сохранится за Петербургом — около 82 тыс. постояльцев.

До конца 2030 года в регионе планируется открытие семи новых санаториев, что добавит от 2,5 тыс. до 3 тыс. номеров. В их числе четыре проекта нового строительства — санаторный комплекс «Репин», объекты в Солнечном, на территории бывшей базы отдыха «Маяк» и недостроенного лагеря «Красный Выборжец», а также три проекта реконструкции — «Сестрорецкий курорт», «Белые ночи» и «Северная Ривьера».

Артемий Чулков