Поле «Солидарность Самара Арены» готово к матчам после нагрузки во время форума

Поле стадиона «Солидарность Самара Арена» готово к футбольным матчам после нагрузки во время проведения XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». По данным Российской премьер-лиги (РПЛ), на нем можно проводить игры.

Ранее сообщалось, что проведение фестиваля фитнеса и других активностей в рамках спортивного форума повлияло на качество футбольного поля самарской арены. Спустя два дня после окончания мероприятия на стадионе прошел матч 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом», завершившийся со счетом 1:1.

В рамках 16-го тура РПЛ на «Солидарность Самара Арене» 21 ноября должен пройти матч «Акрон» — «Сочи», а спустя два дня — игра «Крылья Советов» — «Ростов». В субботу, 29 ноября, на арене запланирован поединок 17-го тура РПЛ «Акрон» — «Пари НН».

Андрей Сазонов